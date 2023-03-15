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Общество15 марта 2023 10:49

Депутат Луговой сообщил о проработке новых правил по ввозу и использованию беспилотников в РФ

Необходимо поставить на контроль импорт подобных аппаратов, а также уточнить процесс их регистрации и применения
Виктор ВИКТОРОВ
Квадрокоптер в полете Фото: Олег Золото (архив «КП»)

Квадрокоптер в полете Фото: Олег Золото (архив «КП»)

В интервью радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой пояснил, что такие меры необходимы во время СВО. Использование БПЛА может вызвать панику у населения, сказал он.

«В период специальной военной операции все вдруг поняли, что роль дронов и беспилотников как в военной области, так и в гражданской такое огромное значение приобретает, что это не может остаться без внимания государства с точки зрения регулирования… Надо ещё раз внимательно посмотреть, каким образом они завозятся в страну, каким образом растаможиваются и, самое главное, каким образом регистрируются. И конечно, сам процесс применения - для каких целей, задач, в какой момент.

В случае если они применяются не по назначению или в тех направлениях, где они не должны применяться, конечно, должна быть соответствующая ответственность. Особенно в период специальной военной операции, когда дроны могут выполнять не только функции наблюдения и разведывательные, но и быть источником опасности, потому что они могу быть дронами-камикадзе…»

Закон об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов вступил в силу 27 сентября 2019 года. Он предусматривает 30-дневный переходный период, в течение которого владельцам дронов рекомендовано зарегистрировать их в Росавиации. В январе текущего года ведомство сообщило, что в РФ зарегистрировано около 70 тысяч беспилотников.

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