Олег Мельниченко совершил рабочую поездку в Сердобский и Малосердобинский районы

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Пока вода перестала прибывать, но еще трудно понять, как будут развиваться события дальше, какой потенциал по снегу».

«Надо очень внимательно работать с людьми, особенно с теми, кто отказался эвакуироваться - подвозить продовольствие, продукты первой необходимости, медикаменты. Обязательно 2-3 раза в день общаться с ними и узнавать, что нужно - может, помощь медицинская потребуется.

Особое внимание – детям и маломобильным гражданам. Нужно обеспечить постоянное патрулирование этой территории», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, в Малой Сердобе губернатор посетил улицы, где вода отступила и жители вернулись в свои дома.

Он распорядился провести оценку причиненного паводком ущерба и проработать вопрос компенсации.