В Мордовии следователи выясняют точные причины смерти мужчины во время рыбалки на реке Мокша

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Краснослободским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия проводится доследственная проверка по факту гибели 65-летнего мужчины.

Как уточнила пресс-служба СУ СК РФ по РМ, на рыбалку на лодке он отправился один. Домой не вернулся, на телефонные звонки не отвечал.

Тело погибшего обнаружено в реке без внешних признаков насильственной смерти.

Следователем СК проводятся проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося и точной причины смерти погибшего.

Назначена судебная медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.