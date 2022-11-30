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Происшествия30 ноября 2022 9:45

В Мордовии следователи выясняют точные причины смерти мужчины во время рыбалки на реке Мокша

Тело погибшего рыбака обнаружено в реке возле села Лаушки без внешних признаков насильственной смерти
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Краснослободским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия проводится доследственная проверка по факту гибели 65-летнего мужчины.

Как уточнила пресс-служба СУ СК РФ по РМ, на рыбалку на лодке он отправился один. Домой не вернулся, на телефонные звонки не отвечал.

Тело погибшего обнаружено в реке без внешних признаков насильственной смерти.

Следователем СК проводятся проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося и точной причины смерти погибшего.

Назначена судебная медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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