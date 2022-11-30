В Мордовии следователи выясняют точные причины смерти мужчины во время рыбалки на реке Мокша

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
Краснослободским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия проводится доследственная проверка по факту гибели 65-летнего мужчины.
Как уточнила пресс-служба СУ СК РФ по РМ, на рыбалку на лодке он отправился один. Домой не вернулся, на телефонные звонки не отвечал.
Тело погибшего обнаружено в реке без внешних признаков насильственной смерти.
Следователем СК проводятся проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося и точной причины смерти погибшего.
Назначена судебная медицинская экспертиза.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.