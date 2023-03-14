Школьники из Пензы завоевали медали Кавказской математической олимпиады

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Участие в олимпиаде принимали более 130 школьников из шести стран и 22 регионов РФ, в том числе и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

От Пензенской области в интеллектуальном турнире участвовали учащиеся Губернского лицея – десятиклассники Максим Иванов, Роман Мясников и Глеб Малышев. Возглавляла команду учитель математики Наталья Цепкова.

Задания для олимпиады были разработаны специальным комитетом, состоящим из математиков из России, Болгарии, Люксембурга и Ирана. Оценивали знания школьников известные российские математики и педагоги, тренеры национальной сборной России по математике, золотые и серебряные медалисты Международной математической олимпиады разных лет.

По итогам олимпиады Глеб Малышев завоевал бронзовую медаль, Роман Мясников - серебряную, а Максим Иванов стал абсолютным победителем среди 10 классов, взяв «золото».