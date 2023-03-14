Пензенский минздрав взыскал с бывшей студентки-медика полученную во время обучения стипендию

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Представители министерства обратились в Пензенский районный суд с иском в отношении бывшей студентки специальности «Лечебное дело». Ранее между ними был заключен договор, согласно которому девушка должна была после окончания вуза проработать не менее пяти лет в одном из областных учреждений здравоохранения. Взамен министерство все шесть лет обучения выплачивало девушке дополнительную стипендию в размере 500 рублей ежемесячно.

В договоре также было прописано, что в случае увольнения медика до истечения этих пяти лет она должна будет вернуть стипендию в полном объеме и заплатить штраф в двукратном размере затраченных на нее средств.

Закончив вуз, в 2021 году девушка устроилась на работу терапевтом, но спустя год уволилась по собственному желанию, однако 105 тысяч рублей министерству так и не выплатила. В ходе судебного разбирательства производство по делу было прекращено в связи с добровольным исполнением ответчиком исковых требований истца.