На 180 суток отправился на Северный Кавказ сводный отряд пензенских полицейских

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«Коллеги, вас ждет серьезная и очень ответственная работа. Ваша основная задача при выполнении служебных обязанностей сохранить своё здоровье. Желаю вам благополучного возвращения», - приводит пресс-служба ведомства слова напутствия подчиненным начальника УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павла Гаврилина.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Он пожелал личному составу достойно нести службу по охране общественного порядка и с честью исполнять возложенные обязанности.

Минуты прощания с родными и - колонна с пензенскими полицейскими в сопровождении экипажа дорожно-патрульной службы отправилась в путь.

Вдали от дома пензенские стражи порядка пробудут 180 суток.