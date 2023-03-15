Душевность, оптимизм и много опыта: сотрудница РЖД о том, как вырастить профессионалов

Татьяна Ходусова работает на железной дороге 20 лет. Фото: предоставлено героиней публикации

Татьяна Ходусова сегодня является начальником сектора продажи услуг Пензенского агентства фирменного транспортного обслуживания (АФТО) Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания.

А началось все 20 лет назад на другом конце страны. В 2003 году она закончила Дальневосточный государственный университет путей сообщения и по распределению начала работать на Сахалинской железной дороге. К 2009 году назначена начальником линейного агентства фирменного транспортного обслуживания.

В 2011 году переехала в Пензу и стала трудиться на Куйбышевской железной дороге.

С 2003 по 2020 годы Ходусова прошла трудовой путь от приемосдатчика до ведущего инженера Пензенского АФТО.

А с 2020 года Татьяна Николаевна начала работать в недавно созданном секторе продажи услуг ОАО «РЖД» – услуги по организации перевозок железнодорожным транспортом. Сфера деятельности оказалась для нее новой, но женщина с энтузиазмом соглашалась на любое обучение. Возглавив новый отдел, она прошла несколько серьезных курсов по повышению квалификации, обучилась основам маркетинга и бесконфликтного общения. Вообще, учиться приходится почти без перерыва, и нашей героине это очень нравится.

- Наш отдел сам по себе не осуществляет грузоперевозки. Наша главная задача - организовать их на высшем уровне со смежными подразделениями ОАО «РЖД» и вместе достичь успеха. За три года мы привлекли примерно 150 клиентов, - рассказала Ходусова.

Главное в учебе - опыт

Сегодня в секторе Татьяны Ходусовой работают четыре менеджера. Как правило, это люди уже с большим опытом в сфере грузовых железнодорожных перевозок, но без специального образования в сфере продаж. Главное в этом деле - иметь хорошие коммуникативные навыки и уметь взаимодействовать с людьми.

По мнению Татьяны Ходусовой, главное в учебе - опыт. Можно сколь угодно получать «корочки» и сидеть за партой, но профессионалом становятся только в бою.

- Мы сразу же приступаем к работе. Я всегда оказываю своим сотрудникам моральную поддержку. Ошибки исправляются в ходе работы. Чем больше человек общается, тем лучше у него начинает это получаться. Еще я учу их не бояться новых задач и смело экспериментировать. Вот и весь секрет, - говорит Татьяна Николаевна.

Она убеждена - без наставничества во всех сферах труда, особенно в относительно новых, невозможно стать большим профессионалом.

Особое внимание руководительница отдела уделяет навыкам работы в конфликтных ситуациях. Конечно, лучше до него не доводить. Но конфликт никогда не происходит беспричинно. Татьяна Николаевна учит всегда искать наиболее эффективные и рациональные решения, предлагать клиентам альтернативы и свою помощь.

Смелость и позитивный настрой

Стажер-инженер Марина Чепиль работает под началом Татьяны Ходусовой и признается, что ее начальница очень импонирует ей и как человек, и как профессионал.

- Татьяна Николаевна может найти подход к абсолютно любому человеку. Она сразу видит в стажерах необходимые для нашей работы качества и помогает их раскрывать и развивать. Очень ценно, что она не боится перемен, позитивно воспринимает все новое и нас этому учит.

Марина вспоминает, что один из главных советов, который ей дала Татьяна Николаевна, - всегда помнить о том, что ее деятельность, как и деятельность компании, активно меняется и развивается, и надо всегда стараться находить подход к клиентам во вновь сложившихся обстоятельствах.

Руководитель Татьяны Ходусовой Юлия Парамонова отмечает, что ее подчиненная - гиперответственный человек, для любой проблемы она обязательно найдет нестандартное решение.

- Наставнические навыки Татьяны Николаевны - это 10-ка по пятибалльной шкале. Она отзывчивый сотрудник. К ней можно подойти с любым вопросом, она непременно уделит время, внимательно выслушает и поможет, - рассказала Юлия Александровна.