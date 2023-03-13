Олег Мельниченко оценил ход строительства новой школы в Городе Спутнике

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В Городе Спутнике продолжается строительство самой большой в ПФО школы: в одну смену учреждение сможет принять 2 425 учащихся. Работы идут с опережением графика, а это значит, что ученики сядут за парты здесь уже в новом учебном году.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

- Участвуя в выборах в 2021 году, я пообещал избирателям, что мы построим школу в Спутнике, - подчеркнул Олег Мельниченко. - Во многом это стало возможно благодаря поддержке нашей инициативы председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. На строительство было направлено более трех миллиардов рублей. В школе будет два огромных спортзала, актовый зал примерно на тысячу человек, тренажерный зал – много чего, что позволит детям гармонично развиваться.

Глава региона считает, что новая школа станет центром микрорайона – по крайней мере, на тот срок, пока в Спутнике не появится культурно-досуговый центр: здесь откроются различные кружки и секции и будут проводиться соревнования.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Олег Мельниченко также заявил, что важно найти школе отличного руководителя и сформировать достойный педагогический состав.

- Это должны быть опытные педагоги, которые будут вести предметы и в будущем обеспечить профильное образование, - отметил глава региона.