Житель Саранска, напавший с молотком на 16-летнюю девушку, предстал перед судом

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по РМ, было установлено, что 24 сентября 2021 года 31-летний осужденный напал на прохожую - 16-летнюю девушку. Ударив несовершеннолетнюю несколько раз молотком по голове, он схватил ее сумочку и телефон и сбежал.

Экспертиза установила, что девушка получила несколько ушибов головы. Украденное имущество было оценено в 38 тысяч рублей.

Допрошенные следствием очевидцы рассказали, что напавший на девушку человек был в маске. Это затруднило поиски подозреваемого, но спустя некоторое время мужчина был задержан.

В рамках расследования также удалось установить его причастность к другому преступлению: осужденный оформил на знакомую кредит в размере более 770 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.