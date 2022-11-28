В Пензе готовятся к сдаче четыре социально-значимых объекта

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Об этом в понедельник, 28 ноября, на совещании у исполняющего обязанности губернатора Николая Симонова доложил глава администрации Пензы Александр Басенко,отмечает пресс-служба регионального правительства.

Строительство и реконструкция перечисленных объектов проводятся в рамках целевых программ. Николай Симонов подчеркнул важность своевременного завершения работ на данных строительных площадках.

«Жители Пензы и области видят, где и как мы работаем, - отметил врио главы региона. – Кроме того, вопрос освоения федеральных средств находится на жёстком контроле, мы обязаны делать всё вовремя».

«Работы на сегодняшний день ведутся достаточно хорошими темпами, контролируются в ежедневном режиме, - уточнил на совещании Александр Басенко.