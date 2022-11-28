Главный врач одной из районных больниц Пензенской области подозревается в получении крупной взятки

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Пензенской области, в сентябре этого года главный врач одной из районных больниц региона и руководитель некой строительной организации договорились заключить контракт на ремонт здания учреждения здравоохранения. На самом деле никакие работы выполнять никто не планировал, но за подписание акта приемки медик должен был получить два миллиона 200 тысяч рублей.

Вечером 24 ноября один из представителей строительной организации оставил в салоне служебной машины врача 600 тысяч рублей. Остальную часть сумма планировалось передать уже после подписания необходимых документов, однако взяткодатель и взяткополучатель были задержаны сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области. Денежные средства изъяли.

Главный врач больницы свою вину признал. Сейчас он находится под домашним арестом.

В отношении руководителя строительной фирмы, а также двух его помощников, которые были в курсе происходящего, также возбуждены уголовные дела.

Расследование продолжается.