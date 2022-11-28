Десять школ Пензенской области принимают участие в проекте РФС «Футбол в школе»

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Гамму эмоций вокруг красивой игры не оделить от жизни. Жаль, конечно, аргентинцев, безразличие к проблемам немцев, сочувствие соперникам попавших на чемпионат «по блату» поляков.

И радость за детишек из Нижнего Ломова, где прошел выездной мастер-класс в рамках проекта «Футбол в школе».

Как уточнила пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта, его провели тренеры спортшколы №8 Пензы Васильев Антон, Тренгулов Камиль, Клейменов Александр и куратор проекта «Футбол в школе» на территории Пензенской области Мникина Екатерина. Всего на данный момент в проекте ООО «Российский футбольный союз» «Футбол в школе» принимают участие 10 общеобразовательных учреждений Пензы и области.

В следующем учебном году ООО «РФС» планирует увеличить список школ-участниц и расширить географию проекта. Новые списки на 2023–2024 учебный год будут формироваться до апреля 2023 года .

Подробности о проекте можно узнать у регионального куратора Мникиной Екатерины (м.8-937-409-00-10)