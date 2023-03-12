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Спорт12 марта 2023 12:34

Серия соревнований по теннису проходит в эти дни в Саранске

Более 200 юношей и девушек приняли участие в завершившихся 10 марта в спортивной школе олимпийского резерва имени Шамиля Тарпищева соревнованиях «Кубок Ш.А.Тарпищева»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

11 марта эстафету продолжил любительский турнир по теннису серии «Большая шляпа».

Как отмечает пресс-служба Главы Мордовии, поддержать участников приехали известные спортсмены Анастасия Мыскина, Евгений Кафельников, Надежда Петрова.

Гостями теннисного марафона стали также помощник Президента РФ, заместитель председателя Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин, первый зампредседателя комитета Госдумы Константин Затулин, член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Приветствуя участников турнира и гостей, Игорь Левитин напомнил об успехах российского тенниса на мировой арене.

«За два месяца этого года у нас уже есть 72 победы на различных турнирах. У нас отличные спортсмены, молодежи есть на кого равняться», - отметил Игорь Левитин.

Бескомпромиссной борьбы и, конечно, победы пожелал спортсменам Артём Здунов.

13 марта теннисный марафон продолжат всероссийские соревнования «Кубок Главы Республики Мордовия». Турнир проводится по инициативе Артёма Здунова с 2022 года.

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