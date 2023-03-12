Пензенские легкоатлеты завоевали 18 медалей на Всероссийских соревнованиях

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта, по итогам соревнований представители Пензенской области завоевали 18 медалей различного достоинства.

Елизавета Егорова показала лучший результат в толкании ядра. Тренер Елизаветы – Александр Царьков.

Среди юношей до 14 лет в беге на 1500 м с препятствиями «Золото» выиграл Артем Ижнин. На дистанции 1000 м Артём финишировал вторым. Тренер Артёма – Виктор Кирин. Первое место в беге на 400 м завоевала Виктория Трифонова. А на дистанции 200 м среди участниц до 16 лет девушка стала второй. Ее тренеры – Роман и Кристина Красновы.

В упорной борьбе среди юношей до 16 лет в беге на дистанции 60 м серебряную медаль завоевал Яков Морозкин. Тренер спортсмена – Сергей Сёмин.

В беге на дистанции 1500 м с препятствиями среди спортсменок до 14 лет второе место заняла Ксения Суркова. Тренер спортсменки – Денис Башкирцев.

Отличились и эстафетные команды. Среди юношей до 14 лет в эстафете 4х200м победу одержала пензенская команда, в составе которой выступили Андрей Жиженков, Артём Косарев, Михаил Цибизов и Роман Измайлов. Тренеры – Светлана Жиженкова и Ольга Копылова. «Серебро» среди юношей до 16 лет завоевала команда в составе Якова Морозкина, Алексея Шилова, Александра Кузьмина и Александра Савосина. Тренеры – Сергей Сёмин, Владимир Кораблев, Наталья Кабанова и Андрей Зинуков. Среди девушек до 16 лет «серебро» также завоевала сборная Пензенской области. Вклад в общий успех внесли Арина Макаренко, Юлия Николихина, Ева Зорева и Виктория Трифонова. Тренеры – Олька Копылова, Александр Царьков, Роман и Кристина Красновы.