Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за паводка

Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

Сегодня глава области провел внеочередное заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. Главной темой совещания стала подготовка к паводку.

По словам главы региона, этой зимой в области не раз фиксировали рекордно низкие температуры, из-за чего почва промерзла. В прогнозах погоды на ближайшие дни часто обещают снег с дождем, поэтому, какие сюрпризы принесет половодье в этом году, предсказать сложно.

Губернатор подписал распоряжение об объявлении в регионе режима повышенной готовности для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Для контроля уровня паводка по всей области организовали посты. Кроме того, Олег Мельниченко поручил направлять членов правительства в районы, закрепленные за ними, чтобы они следили за ситуацией на местах.

- Сейчас уже есть населенные пункты, где происходят локальные подтопления, мы оперативно их устраняем, - подчеркнул губернатор. - Во всех районах подготовлены помещения под пункты временного размещения жителей пострадавших населенных пунктов. Там людей обеспечат вещами первой необходимости и горячим питанием.

Сообщение граждан фиксируются Центром управления регионом. Его специалисты сразу извещают о ситуации нужные ведомства. Глава региона заявил, что в случае ухудшения общей картины такие совещания в правительстве будут собирать на постоянной основе.