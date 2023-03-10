Больницы Пензенской области получили еще 15 спецмашин

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, 14 машин оборудованы электрокардиографом, анализаторами уровня глюкозы, пульсоксиметрами и многим другим. Пятнадцатый автомобиль позволяет проводить профилактические медосмотры. То есть, по факту, каждая из этих машин является ФАПом на колесах. Сейчас в Пензенской области уже есть шесть таких медицинских комплексов.

Губернатор Олег Мельниченко отметил, что, в первую очередь, данные машины будут направлять в отдаленные населенные пункты к пожилым пациентам, которые не могут приехать в районный центр для осмотра у врача.

- Нам непросто было решить вопрос о поставке этих комплексов в Пензенскую область, но в Министерстве здравоохранения Российской Федерации пошли навстречу - и мы получили одну из самых больших партий такого оборудования. Планируем и в следующем году продолжать этот проект, поскольку он обеспечивает, прежде всего, доступность медицинской помощи для людей, - подчеркнул глава региона.

Кроме того, в этом году Пензенская область получит машины скорой помощи и машины для выезда врачей к пациентам.

- Техническую комплектацию региональной системы здравоохранения мы продолжим. Это плюс к тем ФАПам и врачебным амбулаториям, которые устанавливаются в малых населенных пунктах, - подытожил Олег Мельниченко.