Журналисты из Мордовии примерили униформу пожарных

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Организатором мероприятия выступило Главное управление МЧС России по Республике Мордовия. Сменить профессию на несколько часов решились местные журналисты и блогеры.

Вначале – теория: участникам тура рассказали о профессии пожарного, ее сложности, о том, как нужно действовать в чрезвычайных ситуациях. Заместитель начальника ПСЧ-5 Артем Ананьев провел для гостей экскурсию по части, рассказал подробнее о спецтехнике и оборудовании, научил вязать спасательную петлю.

После этого настал черед практики: по сигналу тревоги блогеры и журналисты надели экипировку и на пожарном автомобили выдвинулись к месту условного пожара, который нужно было потушить.

Но работа МЧС – это не только борьба с огнем. Во втором этапе тура участники ознакомились с работой спасателей. Лектором выступил заместитель начальника СПСО МЧС России Антон Макаров.

Завершилось мероприятие альпинистской подготовкой: журналистам пришлось спуститься по натянутому тросу с высоты второго этажа. В конце тура участники отметили, что профессия спасателя сложна, но интересна.