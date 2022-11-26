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Общество26 ноября 2022 12:40

В Пензе накануне Дня матери сотрудники регионального СК встретились с многодетными семьями

Встреча с многодетными мамами, в том числе, прибывшими с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и Украины, состоялась в Городской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Совсем недавно ее полностью модернизировали: наряду с классическим библиотечным сектором появилось современное компьютерное оборудование для развития детей, устроены комфортные досуговые зоны для чтения книг, проведения мастер-классов и концертных выступлений.

Пока дети занимались рисованием 3D-ручками, отгадывали головоломки и изготавливали поделки мамы получали необходимые консультации.

Участвовавшие во встрече представители аппарата следственного управления, регионального минтруда, соцзащиты и демографии, Городской детской поликлиники, отделения Пенсионного фонда ответили на вопросы о соцвыплатах и льготах, выдаче удостоверений многодетных семей, медицинском обследовании прибывших с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и Украины.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Затем для мам и детей состоялся концерт воспитанников музыкальной школы и творческих коллективов.

Завершилась встреча праздничным чаепитием.

Следственное управление поблагодарило руководство и коллектив Городской библиотеки №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина за активное содействие в организации мероприятия.

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