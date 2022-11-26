Пензенский литератор Борис Шигин стал призером Международного конкурса

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Как отмечает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, конкурс проводится в рамках Славянского форума искусств «Золотой Витязь» с 2010 года и объединяет пишущих на русском языке литераторов, чьи произведения отвечают девизу «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

«Рад этой награде серьёзного Литературного форума, - признается Борис Шигин. - Эта книга мне очень дорога. В ней я рассказал о своих любимых друзьях: людях и песнях».

В эти дни книжку можно увидеть на выставке "Мир книг на Пензенской земле" в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова».

Весть о награждении Бориса Шигина дипломом Международного конкурса – очень хорошая новость!

Это высокая оценка труда литератора.

Коллектив Пензенского представительства «Комсомольской правды» поздравляет Бориса Шигина - давнего друга редакции и автора, в свое время бессменного ведущего нашей совместной развлекательной передачи в прямом эфире на тогда еще 9 канале - «Свидание с «Комсомолкой».