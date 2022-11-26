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Звезды26 ноября 2022 7:15

Пензенский литератор Борис Шигин стал призером Международного конкурса

Главный редактор журнала «Сура» награжден дипломом Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» за книгу «Свидание с авторской песней»
Виктор БАЯЗИТОВ
Виктор БАЯЗИТОВ

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Как отмечает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, конкурс проводится в рамках Славянского форума искусств «Золотой Витязь» с 2010 года и объединяет пишущих на русском языке литераторов, чьи произведения отвечают девизу «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

«Рад этой награде серьёзного Литературного форума, - признается Борис Шигин. - Эта книга мне очень дорога. В ней я рассказал о своих любимых друзьях: людях и песнях».

В эти дни книжку можно увидеть на выставке "Мир книг на Пензенской земле" в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова».

Весть о награждении Бориса Шигина дипломом Международного конкурса – очень хорошая новость!

Это высокая оценка труда литератора.

Коллектив Пензенского представительства «Комсомольской правды» поздравляет Бориса Шигина - давнего друга редакции и автора, в свое время бессменного ведущего нашей совместной развлекательной передачи в прямом эфире на тогда еще 9 канале - «Свидание с «Комсомолкой».

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