Бюджет Пензенской области на 2023-2025 годы принят в первом чтении

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Согласно документу, к 2025 году в регионе планируется достичь профицита бюджета в 2,4 миллиона рублей. Как отметила министр финансов области Любовь Финогеева, бюджет сохранит социально-культурную направленность: на поддержку этих сфер планируется направлять около 70% средств.

На поддержку агро-промышленного комплекса будут выделять 1,4 миллиарда рублей ежегодно. Еще 151 миллион каждый год направят на помощь малому и среднему бизнесу, 61 миллион – промышленным предприятиям.

В бюджете на будущий год заложены и несколько крупных трат: речь идет о строительстве пяти новых школ (в Городе Спутнике, микрорайоне Заря, на улице Измайлова в Пензе, а также в селах Бессоновка и Большой Вьяс) и капитальном ремонте еще 17-ти. Помимо этого, в регионе планируется строительство и ремонт учреждений здравоохранения. Будут выделены средства на строительство Дворца игровых видов спорта и Центра активного долголетия Пензенского дома ветеранов, а также восстановление метеорологической обсерватории. Продолжится и переселение граждан из аварийного жилья.

- Основные параметры областного бюджета подробно обсуждались на публичных слушаниях и заседаниях комитетов Законодательного Собрания, – отметил спикер регионального парламента Вадим Супиков. – Мы продолжим работу над документом с озвученных учетом пожеланий и замечаний.

Проект закона был принят в первом чтении большинством голосов.