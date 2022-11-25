Роль Дюймовочки в новогодних в спектаклях в пензенском драмтеатре исполнят Ольга Панина и Дарья Шнейдер

Перед началом каждого спектакля юных зрителей ждет праздничная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Чуть меньше месяца осталось до первого новогоднего спектакля в областном драматическом театре. Перед показом постановки юных зрителей ждет увлекательная программа с участием Дедушки Мороза, Снегурочки и их сказочных помощников. Как и в прошлом году, она пройдет не в фойе, а сразу в зрительном зале. Дед Мороз и его внучка сыграют с ребятами в игры и споют песни.

Сразу после детям покажут спектакль «Дюймовочка» по одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена. Пьесу ставит режиссер Кирилл Заборихин, уже известный нашим зрителям по сказке «Бременские музыканты», уже четыре года не покидающей постоянный репертуар театра.

Поскольку героев в «Дюймовочке» много, части актером придется играть сразу несколько ролей. Главную героиню по очереди воплотят Ольга Панина и Дарья Шнейдер. Елена Павлова сыграет маму Дюймовочки и Мышь, Юлия Черемухина – Колдунью и Жабу. Роль Принцы фей, а также сына Жабы исполнит Роман Романьков.

Чудесную декорацию, которая с легкостью может превращаться в пруд, ветку дерева или подземную норку, придумал Олег Авдонин. Чудесные костюмы были нарисованы Мариной Смельчаковой. Постановкой танцев занимается Глеб Шустов.

Показ новогодних спектаклей стартует 24 декабря и продлится до 8 января. Продажа билетов на каждый показ стартует за месяц до него.