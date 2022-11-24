«Скидкино» - наш, народный»: жители Пензенской области оценили новый магазин

Фото предоставлено рекламодателем

«Радует, что помимо продуктов здесь огромный выбор промтоваров. Есть даже жалюзи. Теперь заказывать не придется, куплю и повешу у себя на балконе. Цены приятные. Раньше в Мокшане такого магазина не было. «Скидкино» - наш, народный!», - сказала местная жительница Татьяна.

«Я бы купила здесь все. Очень много нужных товаров по ценам ниже, чем обычно. Обязательно приду сюда в выходные, чтобы внимательно изучить товар. Сейчас купила рыбку, мясо, икру по 150 рублей, овощи», - поделилась домохозяйка Валентина.

Фото предоставлено рекламодателем

Все гости, купившие товар на сумму 1500 рублей, получили подарки. Призы достались и победителям розыгрыша, который провели среди пришедших на праздник.

Традиционно повышенным спросом пользовалась продукция, размещенная в холодильной комнате. Здесь можно купить охлажденное мясо, колбасы, сосиски, сыры и молочные продукты со значительным дисконтом. Покупатели, как правило, быстро узнают об этом, включая "Скидкино" в регулярный гастрономический маршрут.

Крупы, макароны и сахар, можно купить на развес. Отсутствие упаковки и система самообслуживания сказываются на цене - товары реализуют с минимальной торговой наценкой.

Помимо продуктов питания "Скидкино" предлагает гостям богатый выбор товаров для дома: посуда, постельное белье, инвентарь для уборки, живые цветы, емкости для хранения и даже предметы мебели: стулья и табуреты.

Все возникающие вопросы покупатели смогут задать напрямую директору магазина, кабинет которого расположен непосредственно в торговом зале рядом с кассами.

Формат магазинов-дискаунтеров востребован в районах Пензенской области. Люди нередко приезжают в Пензу, чтобы закупить все необходимое впрок. Теперь тратиться на дорогу не придется.

Фото предоставлено рекламодателем

Для жителей областного центра «Скидкино» находится в шаговой доступности.

«Магазин народный! Сделала много покупок и обязательно приду еще. Спасибо большое организаторам! В «Скидкино» есть все, что нужно!», - сказала домохозяйка со стажем Елена Николаевна.