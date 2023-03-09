Несанкционированная свалка в Спасске продолжает использоваться

В конце января этого года представители ведомства уже выезжали на место, чтобы зафиксировать факт нарушения природного законодательства. Информация о свалке, образовавшееся в Спасске, была направлена в различные ведомства и органы власти.

В феврале этого года Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области отчиталось, что мусор был вывезен. Специалисты Росприроднадзора посетили место свалки, где обнаружили не только оставшийся мусор, но и свежие отходы, несмотря на установленных знак о запрете сброса мусора здесь.

Материалы осмотра были направлены в адрес Прокуратуры Пензенской области, Правительства Пензенской области и Управления Следственного Комитета России по Пензенской области. Межрегиональное управление продолжает держать ситуацию на контроле.