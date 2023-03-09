По факту обрушения стены торгового центра в Пензе проводится проверка

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Напоминаем вам, что сегодня утром в центре Пензы обвалилась часть стены торгового центра «Гостиный двор». Рухнувшие кирпичи поломали козырьки магазинов, а также засыпали проезжую часть и пешеходную зоны.

Сперва очевидцы произошедшего рассказали, что в этот момент рядом со зданием находилась девушка, которая успела отскочить. Но по информации ряда местных СМИ в результате обрушения пострадали две женщины, однако официально эти данные ведомства пока не подтвердили.

Чуть позже на место выехали представители городской администрации, которые оценили нанесенный ущерб. Коммунальные службы вывезли рухнувший кирпич и огородили место происшествия.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Пензенской области, по факту было организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По ее результатам будет принято процессуальное решение.