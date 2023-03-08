Житель Мордовии взял в кредит два миллиона рублей, чтобы перечислить их мошеннику

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Лямбирского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Как рассказал мужчина, ему в мессенджере позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка.

Он сообщил, что кто-то пытается оформить кредит на пострадавшего, и сказал: единственный способ помешать этому – действовать на опережение. То есть самому оформить кредит, а полученные деньги «временно» перечислить на «безопасный» счет. А чтобы точно обезопасить себя, собеседник посоветовал мужчина брать займ на максимально возможную сумму.

Ничего не заподозрив, пострадавший оформил кредит на сумму два миллиона рублей. Эти средства он попытался перечислить на безопасный счет, но после того, как мужчина отправил около 500 тысяч рублей, банк в целях безопасности заблокировал дальнейшие переводы.

Впоследствии, осознав, что стал жертвой мошенников, потерпевший обратился в полиции. Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников.