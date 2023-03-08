История о том, как трудности сплачивают

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Собеседниками ведущего радиожурнала Владимира Мамонтова стали руководитель Агентства «Минск-Новости» Андрей Кривошеев, журналист, политолог Андрей Муковозчик, председатель общества «Знание» Вадим Гигин, редактор отдела творческих проектов газеты «7дней» Елена Еловик, редактор радио Sputnik Вячеслав Шарапов

В.МАМОНТОВ: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья-Сябры» на нашей радиостанции. Ведущий радиожурнала - я, Владимир Мамонтов. И, как обычно, начинаем с новостей.

Беларускiя навiны

Беларусь поставила рекорд по добыче нефти. Объём добычи нефти в Беларуси в 2022 году стал рекордным, превысив 1,8 миллиона тонн. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды страны Андрей Худык.

В.МАМОНТОВ: Эту новость я попросил прокомментировать председателя Белорусского союза журналистов, нашего друга, сябра, руководителя холдинга, агентства «Минск-Новости» Андрея Кривошеева. Андрей, я всегда знал, что белорусы народ запасливый, в случае чего в трудную минуту проживут, но, чтобы нефть…

А.КРИВОШЕЕВ: По масштабам России, Норвегии и других нефтедобывающих государств, конечно, наши объёмы примерно в два миллиона тонн добываемой нефти в год выглядят не так значительно. Но для небольшой белорусской экономики это на самом деле серьёзное подспорье …В росте нефтедобычи нет ничего удивительного. Беларусь использует собственные разработки Академии наук для того, чтобы более качественно проводить и геологоразведку, и добычу залежей нефти, причём не только в Беларуси.

В этой новости правильно отмечается, мы, как союзники с Российской Федерацией, ведём такие же работы, работаем и в интересах российской нефтянки, и в интересах Союзного государства, и в интересах собственных национальных интересов энергетических в Российской Федерации. Плюс у нас есть такой же большой проект в Венесуэле.

В.МАМОНТОВ: Андрей, очень важная история для нас - наше общее богатство… В трудные времена, а у нас сейчас времена, безусловно, сложные, что в Белоруссии, что в России, с точки зрения экономики, санкций и так далее, мы начинаем вспоминать и начинаем расконсервировать разные источники нашего благосостояния, с одной стороны; состояние умов, - с другой стороны. Мы внезапно вспоминаем, что надо додобывать немножечко нефть…

А иногда надо расконсервировать идеологические какие-то важные вещи.

Беларусь, например, никогда из школьной программы не исключала важные произведения, посвящённые Великой Отечественной войне. Мы немножко дали маху в своё время - взяли и убрали кое-что из этого; какое-то оно советское, может быть, нам уже не пригодится, убрали это дело во внеклассное чтение и так далее. А сейчас возвращается в программу «Молодая гвардия» и многие другие прекрасные произведения советской литературы наряду с произведениями русской классики. Это очень важный момент.

История о том, как трудности сплачивают, о том, как трудности заставляют и позволяют находить новые источники для существования, мне думается, это очень важная история. Нам надо держать это в голове.

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