27 сотрудниц подразделений МВД Мордовии приняли участие в конкурсе «Леди в погонах-2023»

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Конкурс «Леди в погонах» в преддверии Международного женского дня традиционно проводится в Мордовии по инициативе Общественного совета при республиканском МВД.

В этом году участие в состязании приняли 27 прекрасных сотрудниц - представительниц территориальных органов внутренних дел региона и подразделений МВД по Республике Мордовия.

На первом этапе конкурса в официальной группе МВД в социальной сети «Вконтакте» было организовано онлайн-голосование, где были представлены фотографии участниц и информация об их биографии и увлечениях.

По информации пресс-службы МВД РМ, по итогам голосования, в котором приняло участие более 9 тысяч человек, в финал вышли пять девушек:

- младший лейтенант полиции Янислава Косолапова - инспектор отделения ПДН Отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району (1280 голосов);

- старший лейтенант внутренней службы Юлия Кобзева - инспектор группы анализа, планирования и контроля штаба ММО МВД России «Ковылкинский» (1203 голоса);

- сержант полиции Ирина Лысякова - полицейский группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС Отдела МВД России по Зубово-Полянскому району (1109 голосов);

- капитан полиции Александра Васина - заместитель начальника ОВМ ОП № 3 (по обслуживанию Ленинского района УМВД России по го Саранск (992 голоса);

- капитан полиции Гульнара Янгличева - инспектор отдела организации охраны общественного порядка УОООП МВД по Республике Мордовия (863 голоса).

В рамках второго этапа конкурса финалистки выполнили норматив по неполной разборке и сборке пистолета Макарова, а также представили на суд жюри видеоролики-визитки. Их оценивали представители руководства МВД и Общественного совета при ведомстве.

В результате главный титул «Леди в погонах-2023» завоевала Янислава Косолапова. «Первой Вице-леди в погонах-2023» стала Ирина Лысякова. Титула «Вице-леди в погонах-2023» удостоилась Юлия Кобзева. Титул «Леди Грация» получила Александра Васина, «Леди Вдохновение» - Гульнара Янгличева.

Заслуженные награды победительнице и призерам вручил Министр внутренних дел по Республике Мордовия генерал-майор полиции Юрий Поляков на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню.

Руководитель ведомства поздравил очаровательных сотрудниц с наступающим праздником и пожелал крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных успехов!