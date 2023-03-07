В Городе Спутнике приступили к строительству троллейбусной линии

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напоминаем вам, что в Пензе запланирована масштабная реконструкция системы общественного транспорта. В частности, проект предусматривает строительство мини-депо для троллейбусов, а также двух подстанций в микрорайоне Город Спутник. Там же планируется обустроить пункт предрейсового осмотра и освидетельствования водителей, помещения для диагностики и мойки троллейбусов, кассу с пунктом выдачи валидаторов.

Как отметил губернатор Олег Мельниченко, проект очень важен для нашего региона, поскольку он позволит улучшить ситуацию с транспортом в микрорайоне.

Министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев доложил, что к строительству объектов транспортной инфраструктуры уже приступили: сейчас возводится троллейбусная линия длинной свыше трех километров. Она будет проходить через улицы Сухумскую, Олимпийскую, Фонтанную, Светлую и Радужную.

- Таким образом, после реализации проекта будет закрыта потребность в обеспечении транспортом пассажиропотоков на основных улицах данного микрорайона, - подчеркнул Олег Мельниченко.

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Другой темой, затронутой на совещании, стало создание условий для занятия спортом. Сейчас в Пензенской области работают 53 физкультурно-спортивные организации, где идут занятия по 60 дисциплинам.

Глава региона отметил, что важно делать акцент именно на физической культуре, а не спорте, поскольку второе больше подразумевает профессиональные занятия, а первое – заботу о собственном здоровье.

-Все это достигается путем, прежде всего, строительства новых объектов, спортплощадок, - считает губернатор.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Пензенской области были построены ледовый комплекс «Хрустальный», открытый физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Богословка и 5 спортплощадок для сдачи норм ГТО. Закуплено материальное оборудование для трех школ олимпийского резерва на 14,9 миллиона рублей.

Олег Мельниченко поручил держать на строгом контроле работу по строительству в сельской местности спортивных площадок по программе «Газпром – детям».

- Мы должны в школах до октября текущего года поставить 40 многофункциональных спортивных площадок, - нацелил губернатор. - Считаю, что мы этим подтянем материальную базу наших школ, особенно в сельской местности. Из графика выходить недопустимо.