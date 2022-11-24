Пензенская спортсменка, победившая на Первенстве Европы по шахматам: «Соперники были нормальные»

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Накануне спортсменку чествовали в министерстве физической культуры и спорта. Вместе с девочкой в пресс-конференции участвовал и ее тренер Петр Андропов. Он пояснил, что состязания проходили по швейцарской системе – это означает, что с каждой победой в следующем раунде участнику приходится играть с игроком более высокого уровня.

Соня Кокарева показала стопроцентный результат, выиграв девять из девяти партий.

- Соперники были нормальные, - отметила девочка.

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Любовь к шахматам у спортсменки в крови: папа Софьи - международный гроссмейстер Дмитрий Кокарев. У них с дочкой есть даже своей собственный ритуал – перед каждой игрой он пожимает ей руку и напутствует: «Борись!».

И Соня борется. И не только на соревнованиях: по словам тренера, девочка почти каждый день занимается дома, чем могут похвастаться далеко не все взрослые спортсмены.

Министр спорта Пензенской области Евгения Бочкарева вручила юной спортсменке и ее тренеру Благодарственные письма. Кроме того, юная шахматистка получила из рук министра плюшевого медведя с медалью.