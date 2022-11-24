Вода из пензенского артезианского источника укрепит иммунитет в сезон простуд

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Ученые давно доказали, что люди, регулярно пьющие воду маленькими глотками, имеют сильный иммунитет. Более того, их кожа выглядит лучше, а вес практически всегда в норме. Если пить воду небольшими порциями в течение дня, улучшится состояние внутренних органов, нормализуется работа ЖКТ, уменьшится риск болезней сердца и сосудов.

В сезон простуд особенно важно поддерживать организм в тонусе. Осенью иммунная система нередко даёт сбой. Самый простой и доступный каждому способ быть здоровым - пить качественную воду.

Если вирус все же настиг врасплох, восстановить силы и быстро прийти в форму, опять же, поможет артезианская вода. Не зря врачи рекомендуют больше пить в случае простуды или вирусного заболевания: это хорошо стимулирует иммунитет, ведь с помощью воды из организма выводятся погибшие клетки инфекций. Уровень интоксикации организма снижается, и человек выздоравливает значительно быстрее.

Состав артезианской воды отличается присутствием ценных веществ, полезных для организма человека. При этом важно пить артезианскую воду высокого качества.

Жителям Пензенской области доступна живая вода "Ключ здоровья". Её добывают из источника близ сел Малая Валяевка и Ольшанка, вдали от промышленных центров и жилой застройки. Воду поднимают с глубины 180 метров, что означает надёжную защиту от любых внешних загрязнений. Источник очищен самой природой. Воду не подвергают очистке хлорсодержащими препаратами, благодаря чему она сохраняет полезные, без преувеличения живительные свойства. По данным лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области, вода "Ключ здоровья" содержит такие необходимые человеку микроэлементы, как кальций, калий, магний, натрий в нужных объемах.

Киоски расположены в шаговой доступности вблизи жилых домов. "Ключ Здоровья" можно заказать через сервис доставки продуктов "Торнадо".