Олег Мельниченко сообщил о 148 модернизируемых в регионе объектах водоснабжения и водоотведения

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В рамках программы на реализацию мероприятий «Чистая вода» и «Водоотведение» в период 2016-2021 годов по линии софинансирования из регионального бюджета выделены средства в объёме 621,9 млн рублей.

«В текущем году осуществляется модернизация 148 объектов водоснабжения и водоотведения, - проинформировал Олег Мельниченко. – Работы по строительству и капитальному ремонту систем обеспечения жителей водой проводятся в 107 населённых пунктах на территории муниципальных образований региона. Сумма субсидии из областного бюджета составила 215,374 млн рублей». На текущую дату уже завешена модернизация на 147 объектах, ещё один будет сдан до 10 декабря 2022 года.

Капитально отремонтированы и построены водонапорные башни и сети, насосные станции водоснабжения и канализации, обновлены и пробурены артезианские скважины, обустроены санитарно-защитные зоны.