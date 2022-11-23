Артем Здунов поздравил ветерана Великой Отечественной войны с юбилеем

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Валентину Андреевичу было всего 18 лет, когда началась Великая Отечественная война. Юноша служил к стрелковом батальоне на Северо-Западном фронте, защищал город Старая Русса, через который немцы могли пройти к Ленинграду. За успешное выполнение боевых задач там Самошкин получил медаль «За Отвагу».

Ветеран прошел всю войну. Был неоднократно ранен, но каждый раз после выздоровления снова возвращался на фронт. За свою храбрость он получил немало и других наград: в их числе - медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», Орден Отечественной войны II степени.

Когда война кончилась, Валентин Андреевич отправился в Казахстан, где десять лет проработал на ядерном полигоне. После этого он вернулся в родной Саранск, где устроился на завод «Лисма».

Сейчас ветеран, несмотря на то, что находится на пенсии, активно следит за происходящим в мире, смотря новости. Внучка рассказала, что решение Президента страны о начале специальной военной операции Валентин Андреевич одобрил сразу: «С нацистами нужно бороться до победного!».

Глава Мордовии поздравил юбиляра с днем рождения и вручил ему в качестве подарка новый телевизор и телефон.