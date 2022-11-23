Пензенцу, убившему в 2008 году девочку-подростка, ужесточили наказание до пожизненного срока

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как установило следствие, вечером 26 апреля 2008 года житель Пензы 1985 года рождения, будучи нетрезвым, затащил 12-летнюю девочку в недостроенное здание на улице Гагарина. Мужчина увидел у несовершеннолетней золотые украшения, а также мобильный телефон, и решил ограбить ее без свидетелей.

Но после того, как подросток отдала ему все ценное, злоумышленник испугался, что она пойдет в правоохранительные органы, и забил подростка до смерти камнем, после чего сбежал с места преступления. Украденным имуществом стоимостью более 13 тысяч рублей он распорядился по своему усмотрению.

Преступление оставалось нераскрытым многие годы. Однако благодаря биологическим следам, найденным на кофте девочки, а также отпечатку с банки спиртного, следователи сумели выйти на след злоумышленника.

К тому времени мужчина уже успел попасть в тюрьму за убийство двух человек и мошенничества. В конце прошлого года Пензенский областной суд вынес ему приговор за убийство подростка, назначив по совокупности преступлений наказание в виде 24 с половиной лет лишения свободы.

Вчера Судебная коллегия по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции постановила заменить ранее назначенное наказание на пожизненное заключение в колонии особого режима.