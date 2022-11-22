Олег Мельниченко потребовал до конца года выполнить задачи в рамках госпрограмм

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В регионе реализуются 24 госпрограммы, работа по которым направлена на решение задач по пяти основным направлениям, определенным в Стратегии социально-экономического развития области.

Олег Мельниченко поручил шире информировать жителей об итогах этой деятельности, выкладывая отчеты на официальных сайтах министерств и ведомств. Ибо в этом и заключается сама суть стратегии развития.

Направление «Пензенская область – территория опережающего экономического роста» включает реализацию 6 госпрограмм. Среди основных итогов реализации госпрограмм этого блока - положительная динамика промышленного и сельскохозпроизводства.

По итогам 9 месяцев 2022 года объем отгруженной промышленной продукции возрос на 15,4% к уровню прошлого года. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году увеличилась на 3,8% к уровню прошлого года.

Направление «Пензенская область – регион, привлекательный для развития бизнеса» включает 3 госпрограммы. С начала года услугами Центра поддержки предпринимательства региона воспользовались 1694 субъекта малого и среднего предпринимательства и 226 самозанятых граждан, услугами Центра поддержки экспорта - 43 субъекта МСП.

В рамках третьего направления «Пензенская область – территория комфортного проживания» реализуются 9 госпрограмм. Помощь на улучшение жилищных условий предоставлена 577 семьям. Заключено 2 тысячи 853 социальных контракта, на выплаты по ним направлено 365 млн рублей.

Социальную помощь получили около 9 тысяч малоимущих граждан. Агентством ипотечного кредитования области предоставлено 209 льготных ипотечных займов.

По четвертому направлению «Пензенская область – территория образования, культуры и туризма» реализуются 4 госпрограммы.

Среди основных их итогов - открытие на базе школ сел и малых городов 22 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». На базе 4 учреждений среднего профобразования открыты 9 новых мастерских с высокотехнологичными рабочими местами. Отремонтированы спортивные залы в 13 сельских школах. Ведется строительство 3 школ – в селе Чемодановка Бессоновского района, в Пензе на улице Измайлова и в селе Засечное Пензенского района. Организованы отдых и оздоровление 47 тыс. детей.

Пятое направление «Пензенская область – территория здоровья и развития спорта» включает 2 госпрограммы. В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в медицинские организации поставлен 21 автомобиль.

В населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек установлен 21 модуль ФАП, введены в эксплуатацию 23 единицы оборудования, завершен капремонт на 8 объектах здравоохранения.

В районные и городские больницы поставлено 87 единиц аппаратуры, включая ультразвуковое диагностическое оборудование, флюорографы, рентгенаппараты.

Глава региона нацелил на достижение до конца года всех запланированных результатов по реализации госпрограмм.

«От качества и оперативности этой работы во многом зависит уровень жизни в Пензенской области», - подчеркнул губернатор.