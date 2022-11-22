В Пензе состоялся выездной показ Музея одной картины

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

В рамках «Встреч с одной картиной» 21 ноября в школе состоялся премьерный показ фильма «Секретные краски Айвазовского»

По Пушкинской карте ученики школы посмотрели фильм и после сеанса в лучших традициях Музея одной картины увидели картину Ивана Айвазовского «Приморский город. Вид Ялты».

С приветственным словом к собравшимся обратился директор Пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный, отметивший особую роль и значимость для пензенцев Музея одной картины, его непередаваемую атмосферу, которая погружает зрителя в тайну одной картины.

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

«Пока музей закрыт мы будем продолжать знакомить школьников с картинными, что там выставлялись. Сегодня первый выездной показ по Пушкинской карте для школьников Пензы, очень надеемся, что он оставит только положительные впечатления», - сказал он.

Из фильма школьники узнали интересные факты о жизни и творчестве выдающегося мариниста, а после познакомились с картиной «Приморский город. Вид Ялты».