В Пензе врачи спасли подростка с вирусным энцефалитом

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

У юного пациента была высокая температура, рвота, судороги. С подозрением на вирусный энцефалит подростка положили в реанимацию.

- Состояние было критическое, - рассказал заведующий инфекционно-боксированным отделением № 1 Иван Прокофьев. - Энцефалит развивается стремительно. Зная это, важно как можно раньше начать лечение - тогда есть надежда на благоприятный исход.

Две недели юноша был подключен к аппарату ИВЛ и получал противовирусную терапию. Следующий этап – кома, судороги, введение трахеостомы.

Пензенские медики постоянно были на связи с коллегами из федеральных центров, с их помощью корректировали тактику лечения. Благодаря этому сейчас подросток чувствует себя хорошо: у него появился аппетит и восстановилась речь. Скоро пациента выпишут.

- Вирусный энцефалит - очень опасное заболевание, которое может стать причиной ряда серьезных осложнений, угрожающих жизни пациента, - уточняет Иван Прокофьев. – Родителям нужно всегда помнить, что большое количество вирусов могут спровоцировать подобные процессы. Поэтому ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и при любых проявлениях простуды незамедлительно обращаться к врачам.