Руководитель Росприроднадзора посетила пензенский холдинг «Маяк»

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Помимо руководителя службы по надзору в сфере природопользования, холдинг также посетил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Гости региона ознакомились с недавно запущенным производством бумажных пакетов, а также осмотрели локальные очистные сооружения БДМ1 и БДМ6.

Холдинг «Маяк» - одно из крупнейших предприятий в нашем регионе, которое стабильно наращивает производство. Каждый год компания реализует инвестиционные проекты, результатами которых становятся открытие новых линий и создание дополнительных рабочих мест. Пензенский холдинг постоянно занимает лидирующие позиции в рейтингах предприятий по производству бумаги, обоев, канцтоваров и другого, а также является единственным в России производителем бумаги-основы для мебели. Ко всему прочему, «Маяк» также является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, исправно отчисляющим миллиарды рублей в бюджеты разных уровней ежегодно.

Сейчас предприятие реализует масштабный экологический проект строительства очистных сооружений новейшего типа - в его реализацию «Маяк» вкладывает около миллиарда рублей. На эти средства будет создана система глубокой биологической очистки производственных сточных вод с применением самопромывных песочных фильтров и станции ультрафиолетового обеззараживания. Применение данных технологий позволит добиться такой степени очистки производственных стоков, при котором вода по качеству будет лучше, чем при ее заборе из реки.

- На совещании с региональными властями мы обсудили, как достичь нормативов допустимых сбросов на водовыпусках комбината. В перспективе мы должны получить современный производственный объект, который обеспечит безопасное природопользование, - подчеркнула Светлана Радионова.

На сегодня проектирование сооружений завершено, документация направлена на экспертизу. Работы на объекте планируется закончить летом 2024 года. Как отметил Александр Двойных, «Маяк» - это не просто промышленное предприятие, это, в первую очередь, важное для Пензенской области производство, поэтому Совет Федерации с радостью готов оказать всестороннюю поддержку реализации такого важного проекта.

- На «Маяке» высокая культура производства, - сказал Александр Владимирович. – Отрадно, что предприятие вкладывается в экологию. Продукция холдинга экспортируется за рубеж, а на международном рынке ценится внимание к экологической теме. Поэтому реализация данного проекта – это большая инвестиция в конкурентоспособность пензенской компании.

Генеральный директор холдинга Владимир Вдонин поблагодарил гостей региона за визит и интерес к проекту и заверил, что все озвученные гостями замечания будет учтены:

- Мы реализуем масштабный проект, не имеющий аналогов в нашем регионе. Участь первопроходцев непроста: долгое время нам приходилось самим, без советов и подсказок, справляться с возникающими проблемами. Однако сейчас, когда мы работаем с поддержкой Росприроднадзора и Совета Федерации, уверен, дело пойдет еще лучше. Нашему региону нужен этот проект. И мы готовы приложить все усилия, чтобы завершить все работы в срок.

Строительство очистных сооружений ведется в рамках «дорожной карты», разработанной совместно правительством, специалистами предприятия и пензенским Росприроднадзором.