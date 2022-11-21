Пензенские врачи вывели из комы восьмимесячную девочку

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Девочка с диагнозом «гемофильная инфекция» поступила в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи в октябре. Ребенок был в крайне тяжелом состоянии.

- Гемофильная инфекция является одним из самых опасных заболеваний для детей в первый год жизни, - рассказала главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамиля Курмаева. - Болезнь развивается стремительно и чревата серьезными осложнениями. Ребенка в коматозном состоянии доставили к нам из одного из районов области.

Малышку сразу же поместили в реанимацию и подключили к ИВЛ. Главной задачей врачей было вывести девочку из комы, пока не случилось страшное. В процессе лечения пензенские медики консультировались с коллегами из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова и областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова.

Благодаря грамотно подобранной терапии, ребенка удалось вывести из комы. Сейчас состояние девочки оценивается как удовлетворительное.