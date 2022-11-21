Пензенцам вручили государственные награды и памятные медали

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В церемонии награждения приняли участие губернатор Олег Мельниченко и председатель Законодательного Собрания Вадим Супиков.

Сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области за четкое и профессиональное выполнение поставленных задач удостоены медали Суворова и медалей ордена «За заслуги перед Отечеством II степени.

«В соответствии с поручением Президента РФ вручаем заслуженные награды бойцам управления Росгвардии по Пензенской области – за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, - подчеркнул губернатор. – В любых горячих точках сотрудники СОБРа и ОМОНа с честью выполняют поставленные задачи. Хочу поблагодарить вас за службу, которую вы несете, ваш опыт незаменим при отражении новых угроз, при обеспечении безопасности граждан, охране законности и правопорядка, при борьбе с преступностью и терроризмом».

Глава региона также вручил памятные медали Совета Федерации «За проявленное мужество» пятиклассницам Юлии Тарасеевой и Злате Турецковой. Ученицы школы №66 г.Пензы удостоены награды в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Гуляющие на улице девочки увидели начинающийся пожар и предупредили взрослых, которые вызвали пожарных.