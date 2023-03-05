В Городище состоялась лыжная эстафета на призы губернатора Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

С приветствием к участникам соревнований от имени Олега Мельниченко обратился первый заместитель председателя Правительства региона Олег Ягов. Он напомнил, что Пензенская область всегда славилась своими лыжниками, а первым чемпионом Российской империи был уроженец губернии Павел Бычков.

Олег Васильевич пожелал каждой команде добиться отличного результата и финишировать с прекрасным настроением.

В торжественной церемонии открытия соревнований также приняли участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания региона Сергей Егоров, министр физической культуры и спорта области Евгения Бочкарёва, глава администрации Городищенского района Павел Мигин.

Евгения Бочкарёва поздравила участников с проведением соревнований и вручила Павлу Мигину Благодарственное письмо министерства за содействие в организации эстафеты.

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

За награды губернатора региона боролись представители всех муниципальных образований региона. По численности населения в них команды-участницы были разделены на три группы. Всего на лыжню встали 424 человека.

По итогам соревнований победителями и призёрами стали следующие команды.

I группа:

1 место – команда города Кузнецк;

2 место – команда города Пенза;

3 место – команда города Заречный.

II группа:

1 место – команда Никольского района;

2 место – команда Городищенского района;

3 место – команда Башмаковского района.

III группа:

1 место – команда Камешкирского района;

2 место – команда Лопатинского района;

3 место – команда Шемышейского района.