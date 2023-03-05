В Городище состоялась лыжная эстафета на призы губернатора Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области
С приветствием к участникам соревнований от имени Олега Мельниченко обратился первый заместитель председателя Правительства региона Олег Ягов. Он напомнил, что Пензенская область всегда славилась своими лыжниками, а первым чемпионом Российской империи был уроженец губернии Павел Бычков.
Олег Васильевич пожелал каждой команде добиться отличного результата и финишировать с прекрасным настроением.
В торжественной церемонии открытия соревнований также приняли участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания региона Сергей Егоров, министр физической культуры и спорта области Евгения Бочкарёва, глава администрации Городищенского района Павел Мигин.
Евгения Бочкарёва поздравила участников с проведением соревнований и вручила Павлу Мигину Благодарственное письмо министерства за содействие в организации эстафеты.
Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области
За награды губернатора региона боролись представители всех муниципальных образований региона. По численности населения в них команды-участницы были разделены на три группы. Всего на лыжню встали 424 человека.
По итогам соревнований победителями и призёрами стали следующие команды.
I группа:
1 место – команда города Кузнецк;
2 место – команда города Пенза;
3 место – команда города Заречный.
II группа:
1 место – команда Никольского района;
2 место – команда Городищенского района;
3 место – команда Башмаковского района.
III группа:
1 место – команда Камешкирского района;
2 место – команда Лопатинского района;
3 место – команда Шемышейского района.