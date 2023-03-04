От обмана мошенником пензенца спас сломанный банкомат

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пензенец 1975 года рождения обратился в полицию. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный. Собеседник представился сотрудником правоохранительного ведомства и сообщил, что мошенники пытаются оформить на имя пензенца кредит. «Правоохранитель» посоветовал самому подать заявку на получение займа, а средства перечислить пока на безопасный счет.

Мужчина согласился. Оформив кредит и получит почти 375 тысяч рублей, он направился к ближайшему банкомату и положил наличные в купюроприемник. Однако в этот момент в работе оборудования произошел сбой, из-за чего деньги мошеннику так и не ушли. После этого до пензенца дошло, что он мог стать жертвой мошенника, и гражданин обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.