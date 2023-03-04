В Пензенской области обнаружили следы рыси

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

До начала 21 века популяция рыси в Пензенской области была довольно большой. Хищник водился в лесах Кузнецкого, Сосновоборского, Городищенского, Никольского, Лунинского, Бессоновского, Шемышейского, Лопатинского, Камешкирского, Мокшанского, Нижнеломовского, Белинского, Земетчинского и Сердобского районов, иногда даже появляясь в пределах Пензы.

Однако в последние годы численность животных значительно сократилась – настолько, что рысь была внесена в Красную книгу области. По оценкам специалистов, сейчас в регионе обитают не больше 30 особей.

Фото: Пресс-служба Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Рысь – это достаточно крупная дикая кошка с небольшим хвостом и кисточками на ушах. Данный вид хищников предпочитает жить в лесах, поскольку его представители отлично лазают по деревьям. Пятнистая окраска позволяет рысям сливаться с окружающей средой.

В январе-феврале специалисты Минлесхоза Пензенской области обнаружили следы хищников сразу в нескольких районах: Сосновоборском, Лунинском, Бессоновском и Никольском. По их словам, отпечатки лап принадлежат шести особям – как взрослым, так и детенышам.