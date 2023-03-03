Уроженец Мордовии предстанет перед судом за убийство, совершенное более 20 лет назад

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

47-летний житель Мордовии предстанет перед судом за убийство по неосторожности. Как рассказали в пресс-службе СУ СК по РМ, в ночь на 3 августа 2020 года в селе Атемар Лямбирского района был убит 24-летний местный житель. Причиной смерти стали несколько ножевых ранений, нанесенных юноше.

Расследование помогло установить причастность к случившемуся жителя Саранска, которому на тот момент было 25 лет. Однако задержать тогда парня не удалось: срезу после случившегося он покинул Мордовию. Подозреваемый был объявлен в розыск.

Все эти годы обвиняемый постоянно менял место жительства и жил на съемных квартирах. В январе этого года было установлено его местонахождение – мужчина был задержан в Самарской области и доставлен на допрос, в ходе которого он признался и рассказал об обстоятельствах случившегося.

Уголовное дело направлено в суд.