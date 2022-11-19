Молодежь Мордовии собралась на республиканский патриотический форум

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В работе форума принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Военно-исторический клуб «Сурский рубеж» представил документы, одежду, инструменты и фотографии периода строительства Сурского рубежа. Гражданско-патриотический отряд Рузаевского муниципального района подготовил выставку вооружения и амуниции - макеты оружия Победы, ордена и медали, экспонаты, найденные в поисковых экспедициях.

«Сейчас непростое время для России, многие недружественные страны открыли свое истинное лицо и ведут бескомпромиссную информационную войну. Но победа куется не только бойцами – подвиг во многом формируется на трудовом фронте, где мы сейчас и находимся.

Продовольственная, промышленная и информационная составляющие – это и есть национальная безопасность.

Активная молодежь Мордовии тоже вносит свой бесценный вклад – вы помогаете семьям наших воинов, как когда-то помогали тимуровцы бойцам Красной Армии», - сказал Артём Здунов, объявив минуту молчания в память о погибших.

Участник СВО Дмитрий Аверкин рассказал собравшимся, что в юности участвовал в поисковом отряде, служил в армии, а когда началась спецоперация, не задумываясь, пошел служить по контракту.

Он отметил, что наша поддержка поднимает боевой дух бойцов и поблагодарил Артёма Здунова за помощь нашим ребятам всем необходимым.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

О качествах, которыми должен обладать настоящий патриот своей Родины, молодым людям рассказал председатель республиканского совета ветеранов ДОСААФ России Валерий Хлуднев. Это не только любовь к своей стране, но и профессионализм в выбранном деле.

«Сейчас мы воюем не против народа Украины, а против фашизма. Они не придут к нам в страну с печенюшками, им нужны наши неисчерпаемые ресурсы», - подчеркнул Валерий Хлуднев.

Участники форума задавали вопросы почетным гостям форума,

просили рассказать о своих примерах для подражания в жизни. Участница военно-исторического клуба Елизавета Анашкина пригласила Артёма Здунова принять участие в реконструкции на Сурском рубеже и подарила ему походную кружку.

На площадках форума в течение трех дней пройдут образовательные лекции, семинары и мастер-классы от социального проектирования до истории и увековечения памяти погибших при защите Отечества.