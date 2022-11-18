В пензенском правительстве наградили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил успехи пензенских аграриев: в этом году им удалось намолоть больше трех миллионов тонн зерна. Таких цифр за всю историю области удалось достичь всего трижды.

По урожайности подсолнечника, а также по производству скота и птицы на убой наш регион занимает второе место в ПФО. По продуктивности молочного стада – первое.

- Наши аграрии используют современные технологии, реализуют инвестиционные проекты, строят новые объекты сельского хозяйства, - подчеркнул Олег Мельниченко. – Но главным их достижением, бесспорно, является способность адаптироваться к санкционному давлению. Наши аграрии сумеют накормить регион и страну. С большой вероятностью, по итогам года мы максимально приблизимся к показателям Доктрины продовольственной безопасности.

Губернатор озвучил задачи на ближайшее будущее: сохранить позиции по урожайности, ввести в оборот больше неиспользуемых земель, реализовать в 2023 году не менее 60-ти проектов по благоустройству сельских территорий.

После этого Олег Мельниченко вручил грамоты и благодарности отличившимся сотрудникам отрасли.