Владимир Колокольцев поздравил участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Мероприятие было приурочено ко Дню участковых уполномоченных полиции. Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев поздравил сотрудников профильных подразделений и дал высокую оценку профессиональным достижениям лауреатов конкурса.

Глава МВД России отметил, что на протяжении своей почти вековой истории служба участковых выполняет особую роль в решении правоохранительных задач, вносит весомый вклад в обеспечение безопасности и правопорядка в стране.

«Ежедневно на дежурство заступают более 40 тысяч участковых уполномоченных. В текущем году ими рассмотрено свыше 11 миллионов обращений, поступивших в органы внутренних дел. Такая внушительная цифра говорит сама за себя и наглядно свидетельствует о нагрузке на службу», – констатировал Владимир Колокольцев.

Министр подчеркнул, что действующее законодательство предоставляет сотрудникам широкие полномочия, а главным залогом их успешной реализации остается доверие населения: «Заслужить его непросто. Для этого недостаточно быть честным и преданным избранной профессии. Нужно сопереживать людям, неформально, с душой подходить к делу. Детально владеть ситуацией на обслуживаемой территории. Именно так зарекомендовали себя победитель и призеры двенадцатого конкурса».

Финальное голосование по традиции проводилось на сайте «Комсомольской правды». Самый высокий индекс доверия граждан – у старшего участкового уполномоченного полиции УМВД России по г. Грозный Чеченской Республики майора полиции Изнаура Эльбуздукаева. За него проголосовало более 282 тысяч человек. Этого сотрудника на административном участке знают и уважают за отзывчивость, доброту, честность и принципиальность.

На 13 тысяч голосов меньше у 26-летнего старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Белгородскому району старшего лейтенанта полиции Сергея Наумова, занявшего второе место в конкурсе. В зоне его ответственности приграничные села Малиновка, Журавлевка, Нехотеевка и Отрадное. Сегодня он помогает людям, оказавшимся под обстрелами со стороны Украины. Каска и бронежилет стали неотъемлемой частью его снаряжения, ведь каждый день, выполняя свои должностные обязанности, он рискует жизнью.

Третьим призером стал участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Владикавказу (Республика Северная Осетия – Алания) капитан полиции Сослан Царахов. К своей работе подходит ответственно. Каждый житель может обратиться к нему с любым вопросом и проблемой. И он, вникнув в суть обращения, поможет и советом, и делом.

В порядке поощрения Изнауру Эльбуздукаеву досрочно присвоено очередное специальное звание – подполковник полиции. Также ему вручены статуэтка, нагрудный знак победителя конкурса и автомобиль «УАЗ Патриот». Сергей Наумов и Сослан Царахов удостоены медалей МВД России «За доблесть в службе». Все лауреаты конкурса награждены почетными грамотами и ценными подарками.

Владимир Колокольцев пожелал участковым уполномоченным полиции, ветеранам службы крепкого здоровья, успехов и благополучия, а издательскому дому «Комсомольская правда» и Ульяновскому автомобильному заводу выразил благодарность за плодотворное сотрудничество.

Победителей конкурса «Народный участковый - 2022» объявили Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка генерал-лейтенант полиции Михаил Давыдов с и.о. главного редактора и гендиректора «Комсомольской правды» Олесей Носовой

Подробности о ходе голосования и победителях конкурса

СПРАВОЧНО

Результаты онлайн-голосования были определены с учетом индекса доверия граждан – при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник. Всего было принято свыше миллиона голосов, а страница конкурса стала самой посещаемой на сайте «Комсомольской правды» в текущем году.