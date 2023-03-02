В Пензе ученики школы №11 встретились с бойцами специальной военной операции

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Какие же непосредственные и милые наши детишки - по десятку на брата бросились обнимать заглянувших к ним в школу мужчин.

И уже не нужно слов, есть полуобъятия, касание рук, просто прикосновения к камуфляжу и бесконечный восторг от встречи с теми, кому писали письма на фронт, очень надежными и родными солдатами. Нашими.

Мальчишки и девчонки, их семьи по мере сил помогают тем, кто находится сейчас на передовой, защищая Родину. Собирают и отправляют подарки на фронт, среди которых особое место занимают открытки и письма с добрыми пожеланиями.

И вот радостный гомон заполнил неожиданную, и очень важную встречу с участниками СВО – в среду, 1 марта, бойцы пришли в школу лично передать ответные послания от своего взвода.

Как передает пресс-служба администрации Пензы, теперь уже школьники читали письма с фронта, переполненные теплом и благодарностью за внимание. Слезы вытирали даже учителя.

А потом было много расспросов, как живут солдаты в военных условиях, как идёт служба, чем ещё можно помочь.