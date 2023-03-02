В Пензе материалы об участниках СВО комплектуют в краеведческом музее

Фото: Минобороны РФ

За успешное выполнение задач СВО он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (с мечами).

Шинель в музей 1 марта передали его родственники. «Мы считаем очень важным сбор материалов об участниках СВО, в дальнейшем они станут элементами постоянной экспозиции музея, - прокомментировал замдиректора краеведческого музея Сергей Никушкин. В 2020 году Дмитрий участвовал в параде на Красной площади. В настоящее время является командиром гвардейского реактивного артдивизиона. С первых дней СВО под командованием офицера подразделение вступило в бой с превосходящими силами противника.

Были поражены более 10 боевых машин и экипажей БМ-21 «Град» из состава украинских нацформирований, что обеспечило прорыв хорошо укрепленной обороны противника и создало условия для наступательных действий войск.

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«Участники СВО уже ликвидировали большой объём поставок Украине от ЕС, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» военкор Александр Сладков. - Что касается Leopard, по-моему, один уже шмякнули вагнеровцы. ПТУРом его навернули, отлетела башня. Всё , действуем. Я разговаривал с одним артиллеристом. Он говорит, что Leopard горят как милые, это вообще не вопрос».