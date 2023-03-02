В Пензе стартует проект «Добрые сказки Бабушки Веры»

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Его инициатор - начальник Управления культуры города, поэтесса, председатель регионального отделения Союза российских писателей Веры Фейгина, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

Каждую неделю для юных слушателей будут звучать короткие рассказы и отрывки из повестей местных авторов, работающих в области детской литературы, в исполнении Веры Александровны.

Начнется серия радиопередач с рассказов из её новой книги с одноимённым названием.

Известно, что эти произведения посвящены братьям нашим меньшим, семейным ценностям, искренним взаимоотношениям между детьми и родителями.

«В настоящее время вопрос качественной детской литературы актуален как никогда. С малышами нужно больше говорить о том, что им близко, о том, что составляет их детский мир. С ранних лет они должны понимать, что такое сострадание, справедливость и милосердие», – считает Вера Фейгина.

Также проект позволит пензенским авторам познакомить широкий круг слушателей со своими произведениями, презентовать новые книги.

Для участия в проекте необходимо представить короткое произведение в печатном виде (в прочтении на две минуты эфирного времени) с указанием своих контактных данных по следующим адресам:

центральная городская публичная библиотека имени В.Г. Белинского, улица Кирова, 69;

городская модельная библиотека №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, проспект Победы, 6;

центр культуры и досуга имени Кирова, ул. Ленина, 11А (на вахте с пометкой: для проекта «Добрые сказки Бабушки Веры»).

Подробности - по телефону: 8 (8412) 59-50-18.

Участниками могут стать авторы из Пензы и Пензенской области без ограничения по возрасту. Лучшие работы будут озвучены в эфире программы «Добрые сказки Бабушки Веры».