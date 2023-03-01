Команда Пензенской области «Локомотив-Каменка» выиграла турнир по регби-7 «Краса Балтики»

Фото: Юлия Власова

В состав команды из Пензенской области вошли 12 спортсменок 2007–2009 годов рождения.

Как отмечает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта, на предварительном этапе наши девушки одержали три победы в четырех матчах. Это позволило им успешно пройти предварительный этап и продолжить борьбу в серии плей-офф.

В полуфинале «Локомотив-Каменка» переиграл сверстниц из Дагестана, завершив матч с троекратным преимуществом – 21:7.

В решающем матче турнира пензенские девушки сыграли против регбисток Московской академии регби. В напряжённой борьбе наши спортсменки добились победы со счётом 17:10 и стали победительницами «Красы Балтики».

Главный тренер «Локомотива-Каменка» Максим Любимкин поделился, что одной из главных задач турнира было получение спортсменками игрового опыта и укрепление сыгранности для участия в предстоящих соревнованиях.

В марте команда планирует принять участие в первенстве ПФО и Кубке Воейкова, а в мае девушкам предстоит защищать честь Пензенской области на первенстве России.